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    Блогер научил робота Boston Dynamics писать пивом в стакан (видео)

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    Блогер научил робота Boston Dynamics писать пивом в стакан (видео)

    Boston Dynamics никак не отреагировала на успехи блогера

    Робот сканирует пространство, находит стаканы и писает в них

    Ютьюбер Майкл Ривз выложил видео, в котором показал, как он превратил робота-собаку Spot от Boston Dynamics в Piss bot — робота, который умеет писать пивом.

    «Это инженерный шедевр, я хочу заставить его мочиться пивом в стакан», — заявляет Ривз в видео.

    Робот сканирует обстановку, ищет стаканы и льет в них пиво из прикрепленного к его спине кега. Однако работает он не всегда удачно. В 35% случаев Piss bot целится с хирургической точностью, в остальных 65% — льет мимо, опрокидывает стаканы и поскальзывается на собственной «моче».

    Ривз был рад результатам и сообщил о них Boston Dynamics, но компания не отвечала на его запросы. Тогда блогер взял робота и отправился с ним из Лос-Анджелеса в Бостон, где Piss bot помочился прямо у главного офиса Boston Dynamics.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: технологии курьез
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