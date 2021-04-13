Блогер научил робота Boston Dynamics писать пивом в стакан (видео)

Boston Dynamics никак не отреагировала на успехи блогера

Робот сканирует пространство, находит стаканы и писает в них

Ютьюбер Майкл Ривз выложил видео, в котором показал, как он превратил робота-собаку Spot от Boston Dynamics в Piss bot — робота, который умеет писать пивом.

«Это инженерный шедевр, я хочу заставить его мочиться пивом в стакан», — заявляет Ривз в видео.

Робот сканирует обстановку, ищет стаканы и льет в них пиво из прикрепленного к его спине кега. Однако работает он не всегда удачно. В 35% случаев Piss bot целится с хирургической точностью, в остальных 65% — льет мимо, опрокидывает стаканы и поскальзывается на собственной «моче».

Ривз был рад результатам и сообщил о них Boston Dynamics, но компания не отвечала на его запросы. Тогда блогер взял робота и отправился с ним из Лос-Анджелеса в Бостон, где Piss bot помочился прямо у главного офиса Boston Dynamics.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.