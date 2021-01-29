Блогерша показала эффективный способ, как поймать своего парня на измене (фото)

Лайфхак уже запомнило 14 млн девушек

Популярная блогерша Андреа Лопез из Калифорнии, США, завоевала сердца 1,8 млн подписчиков в Тиктоке, устраивая пранки своему парню Айзеку и рассказывая об их жизни. Девушка решила поделиться с поклонницами лайфхаком, как поймать своего бойфренда на измене, не совершая при этом сложных манипуляций. Показывать она его решила в комнате Айзека — для большей реалистичности, пишет Daily Star.

Андреа взяла роллер с липкой лентой и несколько раз провела по ковру. К роллеру пристал различный мусор, среди которого оказались и волосы. Вот только был один нюанс — блогерша была брюнеткой, а вот волосы на роллере были рыжими. «Кое-кому придется объясниться», — подписала девушка ролик, который набрал 14 млн просмотров и 3,1 млн лайков. Позже, правда, оказалось, что волосы были с маски клоуна, которая осталась у пары после Хэллоуина.

Подписчицы оценили такой простой и действенный способ вывести парня на чистую воду. Девушки в комментариях начали помогать друг другу и улучшать лайфхак, приспосабливая его под различные ситуации. Например, если нет ковра, то можно провести роллером по мягкой мебели. Также стоит помнить о длинной шерсти домашних животных. И у способа блогерши был один минус — если парень изменяет с девушкой, у которой такой же цвет волос, то здесь лайфхак не сработает.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!