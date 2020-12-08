Курьезные фото собак-улыбак, которые похитят ваши сердца

Собрали для вас фото, которые гарантировано поднимут настроение

Что может быть более милым, чем улыбка любимого питомца? Создатели и участники конкурса #SmilingDogChallenge в Facebook уверены, что ничего. Каждый день тысячи людей делятся фотографиями своих очаровательных и улыбчивых собакенов. Такое зрелище может растопить любое сердце, вызвать приступы ми-ми-ми и снять стресс.

Мы собрали для вас лучшие фото собак-улыбак, участвующих в конкурсе. Они точно порадуют вас и поднимут настроение.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.