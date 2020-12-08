В Таиланде рыбак нашел рвоту кита и стал долларовым миллионером

Мужчина не мог поверить в то, сколько миллионов ему готовы заплатить за нее

Рыбак из Таиланда обратился в полицию, чтобы обеспечить себе безопасность. Ведь после того, как он нашел огромный кусок рвоты кашалота, многие могут покуситься на его богатство.

Во время прогулки по пляжу 60-летний Нарис Суваннасанг обнаружил необычные бледные комки, напоминающие камни. Тогда рыбак позвал своих родственников, чтобы они помогли дотащить находку до дома. Они предположили, что сгустки — амбра, застывшая рвота китов. Подплавив ее зажигалкой и почувствовав характерный запах, вьетнамцы убедились в своей правоте.

Нарис рассказал, что обнаруженная амбра весит порядка 100 килограммов. Случай уникальный — еще никогда человеку не удавалось находить такой большой сгусток. Но это еще не все. С рыбаком связался местный бизнесмен, который предложил за находку 97,4 миллиона тайских батов ($3 миллиона). Конечно, от такого предложения мужчине тяжело отказаться — за месяц он зарабатывает 20 тысяч батов ($600), пишет Daily Mail.

Амбра — горючее воскоподобное вещество, которое образуется в кишечнике кашалотов. Часто их находят в морской воде или на близлежащих берегах. Его используют в производстве духов в качестве фиксатора. Стоит такая «рвота кашалота» тоже совсем немало — в среднем 50 тысяч долларов за килограмм.

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