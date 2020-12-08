  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Неудачно пошутили про коленки. Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае

    • Розсилка
    Неудачно пошутили про коленки. Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае

    Под давлением общественности показ картины был остановлен

    Фильм режиссера Пола Андерсона «Охотник на монстров» сняли с кинопроката в Китае из-за шутки про колени. Об этом сообщает Deadline.

    Речь идет о реплике одного из героев кинофильма «Охотник на монстров»: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees» («Посмотри на мои колени? Какие они? Китайские»). Фраза напомнила некоторым зрителям о старой расистской песенке «Chinese, japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»).

    Китайские цензоры пропустили данный эпизод в прокатную версию ленты, однако зрители сразу же отреагировали на это в социальных сетях. Под давлением общественности показ картины был остановлен.

    Авторам фильма пришлось вырезать сцену с шуткой. Представители кинокомпании Constantin Film извинились перед китайской аудиторией и заявили, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: кино шоу-бизнес шутки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies