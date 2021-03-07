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    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным

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    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным

    Подборка эпичных мордочек

    Шалят все, несмотря на воспитание и дрессировку, вопрос только в том, бывает ли питомец уличен в содеянном и справедливо наказан. Маскироваться и делать «честные глаза» усатые-полосатые умеют ничуть не хуже людей.

    Но эта подборка посвящена иным случаям – когда братьев наших меньших поймали на горячем и отвертеться не получится никак. Но выражения их морд бесподобны!

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    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным

    «Чего? Мое! Надо! Не отдам!», «Какое изощренное злодейство», «Ну что тут скажешь?», «И вся жизнь проносится перед глазами кота», «Это чья лапа, а?», «Ты же и убежать с добычей не сможешь!», «Рыбаки! Но один нечестный…», «Ну, поймал. И что дальше?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: фотография шутки кот курьез
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