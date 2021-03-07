Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным

Подборка эпичных мордочек

Шалят все, несмотря на воспитание и дрессировку, вопрос только в том, бывает ли питомец уличен в содеянном и справедливо наказан. Маскироваться и делать «честные глаза» усатые-полосатые умеют ничуть не хуже людей.

Но эта подборка посвящена иным случаям – когда братьев наших меньших поймали на горячем и отвертеться не получится никак. Но выражения их морд бесподобны!

«Чего? Мое! Надо! Не отдам!», «Какое изощренное злодейство», «Ну что тут скажешь?», «И вся жизнь проносится перед глазами кота», «Это чья лапа, а?», «Ты же и убежать с добычей не сможешь!», «Рыбаки! Но один нечестный…», «Ну, поймал. И что дальше?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.