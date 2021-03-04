В Британии мать-одиночка пристроила к себе на работу дочь. Они продают совместные фото для взрослых

Мать-одиночка Джесси Джо Ричардсон работает в индустрии для взрослых уже 13 лет

53-летняя Джесси из Нанитона, Англия, поделилась, что, когда она предложила 21-летней Аханте стать ее напарницей, дочь была «очень увлечена». Работа «не пыльная» — нужно лишь несколько раз в неделю позировать для эротических фото и видео, а оплата более чем достойная. На совместном Onlyfans-аккаунте творческий тандем уже зарабатывает по две тысячи фунтов стерлингов в неделю.

Привести дочь в секс-индустрию было логичным решением для 53-летней Джесси. 13 лет назад она сама начала работать в ней из-за того, что у нее не хватало денег на существование. На содержание двоих детей и себя у Джесси было 30 фунтов в неделю. Поэтому, когда девушке предложили подработать моделью, она мигом согласилась, ведь за одну смену ей предлагали 340 фунтов. Дети знали о работе Джесси — она сама им об этом рассказала. Повзрослев, Аханте легко пошла по стопам мамы, хоть многие этого не понимают, а часто и осуждают.

Люди могут подумать, что это странно, но мы всегда были очень близки. А она ведь моя мама, почему ей должно быть некомфортно, когда она видит меня голой? Мама сказала, что я все равно постоянно делаю селфи в откровенных нарядах. Так почему бы не заработать на этом? И она была права. Я в восторге!

И Аханте, и ее мама состоят в отношениях, и бойфренды девушек ничуть не против. Тем более в тандеме четко проведены границы. Да, они позируют в откровенных нарядах и часто совсем голые, однако никакого физического взаимодействия между ними нет. Моделей множество раз просили поцеловать друг друга, но они всегда игнорируют любые подобные комментарии, пишет Daily Mail.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.