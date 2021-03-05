Эту пышку очень обидели во время отдыха. Она отомстила, сбросив 65 кг и став бодибилдершей

Теперь Карла иногда смотрит на свои старые фото и не понимает, как она могла быть такой большой

У каждого хоть раз был такой неловкий момент, когда хотелось провалиться сквозь землю. У 26-летней Карлы Ширд из Уэст-Йоркшира, Великобритания, тоже был такой, но, к счастью, он навсегда поменял ее жизнь к лучшему. В 2014 году девушка вместе с подружками поехала отдохнуть в Тунис и решила покататься на верблюдах. Она записалась на экскурсию и вместе с остальными туристами начала выбирать себе верблюда, когда к ней подошел экскурсовод, пишет Daily Star.

«О, вы дамочка крупная, вам нужен зверь побольше!» — сказал ей мужчина, и от его бесцеремонности и Карла, и ее подруги опешили. А потом бедняжке помогали забраться на верблюда трое здоровых мужчин, пока вся группа наблюдала за этим цирком. Карле было невероятно стыдно, и она решила, что так продолжаться не может. Она приехала домой и села на диету, скинула несколько килограммов и забеременела, что поставило ее похудение на паузу.

От своего максимального веса в 114 килограммов девушка избавлялась медленно и неравномерно, потому что ей мешали первая и вторая беременность, а также стресс, который добавлял уход за маленькими детьми. Но Карла вдохновилась примером подруги-бодибилдерши и записалась в тренажерный зал. Там подружка следила за ее тренировками, давала советы по правильному питанию и так помогла Карле сбросить 65 килограммов. Молодая мама даже приняла участие в чемпионате по бодибилдингу и победила в номинации «Преображение».

«Когда я услышала свое имя в числе победителей, я ничего не могла сделать — только прыгать от радости. Это было потрясающе! Все мои друзья и близкие аплодировали, кричали и бросались с объятиями друг на друга. В тот момент я почувствовала, что смогла многого добиться», - призналась Карла Ширд.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.