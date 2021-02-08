Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок

«Абсолютная красота!»

В природе наличие необычного окраса и внешнее отклонение от нормы считается мутацией. Но быть не похожим на других — не значит быть уродцем! В комиксах, например, многие супергерои получили свою сверхъестественную силу именно в результате мутации.

Погляди на этих экстраординарных пушистиков. Разве у тебя повернется язык назвать их некрасивыми? Ни в коем случае! Их особенности стали их суперсилой, перед которой, как ты ни пытайся, невозможно устоять!

Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

«Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.