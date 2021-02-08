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    Курьез

    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок

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    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок

    «Абсолютная красота!»

    В природе наличие необычного окраса и внешнее отклонение от нормы считается мутацией. Но быть не похожим на других — не значит быть уродцем! В комиксах, например, многие супергерои получили свою сверхъестественную силу именно в результате мутации.

    Погляди на этих экстраординарных пушистиков. Разве у тебя повернется язык назвать их некрасивыми? Ни в коем случае! Их особенности стали их суперсилой, перед которой, как ты ни пытайся, невозможно устоять!

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    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок
    Курьезные фото пушистиков, на которых природа не пожалела красок

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Теги: кот курьез
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