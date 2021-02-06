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    Курьез

    Лайфхаки от людей, чья находчивость прокачана на максимум: курьезные фото

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    Лайфхаки от людей, чья находчивость прокачана на максимум: курьезные фото

    «Мой папа заметил, что у нас дома и в его любимом баре стоят телевизоры одной фирмы. Он взял с собой пульт, чтобы переключать каналы, которые ему не нравятся»

    Все мы стараемся в обычной жизни прибегать к смекалке, однако креативность этих людей даже в самых незначительных и бытовых вопросах просто поражает. При виде их творений в голове возникает лишь одна мысль: «Ну почему я до этого не додумался?».

    Начиная с «массажных» футболок и заканчивая противоугонным сидениями — собрали самые забавные лайфаки от людей, чья находчивость находится на максимальном уровне.

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    на весь екран згорнути
    Когда расстался с девушкой, в чью честь сделал тату
    «Я у мамы инженер»
    Когда не можешь пойти в парикмахерскую из-за карантина и приходится выкручиваться
    Парень далеко пойдет
    «Мой папа заметил, что у нас дома и в его любимом баре стоят телевизоры одной фирмы. Он взял с собой пульт, чтобы переключать каналы, которые ему не нравятся»
    Как заставить ребенка делать тебе массаж
    Некоторые велосипедные бренды печатают на коробке телевизор, чтобы при перевозке с коробкой обращались осторожнее
    Не это я имела в виду, когда сказала дочке: «Чтобы через минут картошки на тарелке не было»
    Гении зачастую бывают отвергнуты обществом
    И можно спать спокойно
    Лайфхаки от людей, чья находчивость прокачана на максимум: курьезные фото
    До и после развода
    Урон ядом +10
    «Сказала парню, что подарю ему бургер на Рождество»

    «Когда расстался с девушкой, в чью честь сделал тату», «Я у мамы инженер», «Как заставить ребенка делать тебе массаж», «Не это я имела в виду, когда сказала дочке: «Чтобы через минут картошки на тарелке не было», «Мой папа заметил, что у нас дома и в его любимом баре стоят телевизоры одной фирмы. Он взял с собой пульт, чтобы переключать каналы, которые ему не нравятся», «Сказала парню, что подарю ему бургер на Рождество», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: шутки курьез
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