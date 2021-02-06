Лайфхаки от людей, чья находчивость прокачана на максимум: курьезные фото

«Мой папа заметил, что у нас дома и в его любимом баре стоят телевизоры одной фирмы. Он взял с собой пульт, чтобы переключать каналы, которые ему не нравятся»

Все мы стараемся в обычной жизни прибегать к смекалке, однако креативность этих людей даже в самых незначительных и бытовых вопросах просто поражает. При виде их творений в голове возникает лишь одна мысль: «Ну почему я до этого не додумался?».

Начиная с «массажных» футболок и заканчивая противоугонным сидениями — собрали самые забавные лайфаки от людей, чья находчивость находится на максимальном уровне.

«Когда расстался с девушкой, в чью честь сделал тату», «Я у мамы инженер», «Как заставить ребенка делать тебе массаж», «Не это я имела в виду, когда сказала дочке: «Чтобы через минут картошки на тарелке не было», «Мой папа заметил, что у нас дома и в его любимом баре стоят телевизоры одной фирмы. Он взял с собой пульт, чтобы переключать каналы, которые ему не нравятся», «Сказала парню, что подарю ему бургер на Рождество», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.