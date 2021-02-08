Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)

Предлагаем вам оценить безумного крутые и аппетитные ланч-боксы японки

Если содержимое вашей тарелки не вызывает аппетита или эстетического удовольствия, то вам точно стоит узнать о японском кулинарном искусстве кьярабен (kyaraben). Кьярабен — это стиль компоновки лачн-боксов, при котором еда собрана так, что готовые блюда больше напоминают животных или героев известных мультиков.

Японка Касейфу Мудазоно пару лет назад начала собирать необычные ланч-боксы для своего сына, который тогда ходил в сад. Героями кулинарных шедевров девушки стали любимые персонажи ее сына из мультфильмов аниме. Детализированные и сложные композиции покорили не только малыша, но и более 6 тысяч подписчиков Касейфу в соцсетях.

Предлагаем вам оценить безумного крутые и аппетитные ланч-боксы японки.

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