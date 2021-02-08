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    Жизнь

    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)

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    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)

    Предлагаем вам оценить безумного крутые и аппетитные ланч-боксы японки

    Если содержимое вашей тарелки не вызывает аппетита или эстетического удовольствия, то вам точно стоит узнать о японском кулинарном искусстве кьярабен (kyaraben). Кьярабен — это стиль компоновки лачн-боксов, при котором еда собрана так, что готовые блюда больше напоминают животных или героев известных мультиков.

    Японка Касейфу Мудазоно пару лет назад начала собирать необычные ланч-боксы для своего сына, который тогда ходил в сад. Героями кулинарных шедевров девушки стали любимые персонажи ее сына из мультфильмов аниме. Детализированные и сложные композиции покорили не только малыша, но и более 6 тысяч подписчиков Касейфу в соцсетях.

    Предлагаем вам оценить безумного крутые и аппетитные ланч-боксы японки.

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    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)
    Девушка создает невероятно детализированные завтраки с персонажами аниме (фото)

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Теги: еда питание курьез
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