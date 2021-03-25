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    Несмотря на редкую болезнь эта собака способна очаровать любого (фото)

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    Несмотря на редкую болезнь эта собака способна очаровать любого (фото)

    Животное могли усыпить, но судьба распорядилась иначе

    Анна-Мария Джаннини из США увидела в Сети объявление о том, что раздают щенков тибетского спаниеля, и отправилась посмотреть на малышей. Когда она приехала, ей сказали, что одна из крох не такая, как ее братья и сестры. Ее никто не хочет забирать, и, скорее всего, животное придется усыпить. Но девушка сразу поняла, что не даст пропасть этой бедолаге.

    Когда я приехала, мне сказали, что у одного из щенков деформировано тело — и они не могут найти ему дом. Из-за этого его могли усыпить. Но я уже влюбилась в него и планировала наш следующий год вместе прежде, чем хозяева закончили свою пугающую речь

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    Несмотря на редкую болезнь эта собака способна очаровать любого (фото)
    Несмотря на редкую болезнь эта собака способна очаровать любого (фото)
    Несмотря на редкую болезнь эта собака способна очаровать любого (фото)
    Несмотря на редкую болезнь эта собака способна очаровать любого (фото)

    Анна-Мария забрала малышку Тилли домой. Собака страдала редким недугом — у нее был синдром короткого позвоночника, из-за которого ее спина была необычайно маленькой, а шеи и вовсе не было видно. Но девушку ничуть не испугал внешний вид хвостатой.

    Когда я забрала ее, она была маленьким, грязным пушистым комочком. Она идеально умещалась в моей руке, и пока мы ехали домой оттуда — она лежала у меня на коленях и смотрела на меня своими большими карими глазами. Я знала, что я ей нужна, и сама нуждалась в ней

    Джаннини поклялась, что Тилли никогда больше не будет ощущать себя нежеланной, пишет The Dodo. Малышка росла в любви и заботе и совсем не чувствовала, что отличается от других собак, с которыми ей очень нравилось играть. Если не считать внешнего вида, Тилли обычная здоровая питомица. Правда, ей неудобно забираться на кровати и кресла и чесать себя, но в этом ей помогает владелица. Хвостатая обожает свою хозяйку и часто приходит к ней, чтобы благодарно лизнуть в лицо. А Анна-Мария, глядя на свою любимицу, понимает, что "быть другим — это нечто особенное".

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    Теги: шутки курьез животные
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