Несмотря на редкую болезнь эта собака способна очаровать любого (фото)

Животное могли усыпить, но судьба распорядилась иначе

Анна-Мария Джаннини из США увидела в Сети объявление о том, что раздают щенков тибетского спаниеля, и отправилась посмотреть на малышей. Когда она приехала, ей сказали, что одна из крох не такая, как ее братья и сестры. Ее никто не хочет забирать, и, скорее всего, животное придется усыпить. Но девушка сразу поняла, что не даст пропасть этой бедолаге.

Когда я приехала, мне сказали, что у одного из щенков деформировано тело — и они не могут найти ему дом. Из-за этого его могли усыпить. Но я уже влюбилась в него и планировала наш следующий год вместе прежде, чем хозяева закончили свою пугающую речь

Анна-Мария забрала малышку Тилли домой. Собака страдала редким недугом — у нее был синдром короткого позвоночника, из-за которого ее спина была необычайно маленькой, а шеи и вовсе не было видно. Но девушку ничуть не испугал внешний вид хвостатой.

Когда я забрала ее, она была маленьким, грязным пушистым комочком. Она идеально умещалась в моей руке, и пока мы ехали домой оттуда — она лежала у меня на коленях и смотрела на меня своими большими карими глазами. Я знала, что я ей нужна, и сама нуждалась в ней

Джаннини поклялась, что Тилли никогда больше не будет ощущать себя нежеланной, пишет The Dodo. Малышка росла в любви и заботе и совсем не чувствовала, что отличается от других собак, с которыми ей очень нравилось играть. Если не считать внешнего вида, Тилли обычная здоровая питомица. Правда, ей неудобно забираться на кровати и кресла и чесать себя, но в этом ей помогает владелица. Хвостатая обожает свою хозяйку и часто приходит к ней, чтобы благодарно лизнуть в лицо. А Анна-Мария, глядя на свою любимицу, понимает, что "быть другим — это нечто особенное".

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