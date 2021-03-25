Обложки книг, которые идеально вписались в окружающую действительность

Собрали для вас самые крутые фото, которые поражают и веселят

Не стоит судить книгу по обложке — об этом знает каждый. А вот где обложка книги по-настоящему может пригодиться, так это в #bookface-челлендже, который недавно вновь стал вирусным в соцсетях. Эта акция была запущена, чтобы популяризировать бумажные книги.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно просто сопоставить изображение на обложке с окружающей действительностью. Мы собрали для вас самые крутые фото, которые поражают и веселят.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.