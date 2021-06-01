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    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом

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    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом

    «Моя собака раньше жила на улице. Это ее первый сон в доме, на кровати»

    Взять питомца из приюта — это большая ответственность. Но если вы к ней готовы, то в ответ получите самого верного и благодарного друга, чья забавная мордаха будет радовать вас изо дня в день.

    Собрали для вас лучшие фото собак и кошек, которые навсегда оставили приют и переехали в новый дом к любящим хозяевам.

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    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом
    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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    Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом