Курьезные фото собак и кошек, которым нашли новый дом

«Моя собака раньше жила на улице. Это ее первый сон в доме, на кровати»

Взять питомца из приюта — это большая ответственность. Но если вы к ней готовы, то в ответ получите самого верного и благодарного друга, чья забавная мордаха будет радовать вас изо дня в день.

Собрали для вас лучшие фото собак и кошек, которые навсегда оставили приют и переехали в новый дом к любящим хозяевам.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.