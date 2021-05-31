  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха

    «Настоящая романтика — это прийти вместе в магазин 15 февраля и купить шоколад за полцены»

    Кажется, в современном мире особо и не осталось места для романтических жестов, ведь сейчас даже вместо цветов шлют смайлики. Как бы не так! Настоящие романтики все еще среди нас, и они готовы на любые красивые поступки ради своих половинок…

    Точнее, готовы попытаться, потому что далеко не всегда их идеи оказываются такими уж лирическими. Хотя кто сказал, что куриные наггетсы, нелепые футболки и ужин на двоих с любимым песиком — это не романтично? Вообще-то, еще как, сами посмотрите!

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Моя девушка cделала мне подарок в знак надёжной и крепкой любви
    Изысканный романтический ужин? Легко!
    Жена заказала пиццу в виде сердца, и ребята честно сообщили, что пытались
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха
    Настоящая романтика — это прийти вместе в магазин 15 февраля и купить шоколад за полцены
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха
    Я была счастлива, что он предложил свою помощь в украшении нашей новой квартиры…
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха
    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

    Читайте также: Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха