Когда хотел порадовать любимую, а получилось только вызвать приступ смеха

«Настоящая романтика — это прийти вместе в магазин 15 февраля и купить шоколад за полцены»

Кажется, в современном мире особо и не осталось места для романтических жестов, ведь сейчас даже вместо цветов шлют смайлики. Как бы не так! Настоящие романтики все еще среди нас, и они готовы на любые красивые поступки ради своих половинок…

Точнее, готовы попытаться, потому что далеко не всегда их идеи оказываются такими уж лирическими. Хотя кто сказал, что куриные наггетсы, нелепые футболки и ужин на двоих с любимым песиком — это не романтично? Вообще-то, еще как, сами посмотрите!

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.