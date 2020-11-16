Курьезные фото вещей, которые преобразились до неузнаваемости благодаря чистке

Мы собрали для вас лучшие снимки вещей

В глубине души даже самого последнего грязнули живет человек, который получает моральное удовлетворение от уборки. Ну, а если нет желания пойти и помыть что-то, то можно посмотреть, как это сделали другие!

Мы собрали для вас лучшие снимки вещей, которые преобразились благодаря профессиональной чистке и мытью.

«Может, так и оставить? Прямо искусство!», «Даже не подозревал, что наш стол был настолько белым!», «Решил убраться перед тем, как установить навес», «Соседи по квартире были уверены, что раковину не спасти», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.