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    Жизнь

    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)

    • Розсилка
    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)
    Фото: @nataagataa

    На фото девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках

    \Папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото. Об этом сообщает The Sun.

    Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк с официального аккаунта папы римского исчез из-под записи.

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    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)
    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)
    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)
    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)
    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)
    Папа римский лайкнул в Instagram полуголую модель (фото)
    Фото: @nataagataa

    На фото девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках. Отмечается, что бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография Папа Римский шутки курьез
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