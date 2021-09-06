Арахамия считает, что классическую музыку достаточно слушать раз в год

Политик рассказал о своих музыкальных предпочтениях

Председатель парламентской фракции «слуги народа» Давид Арахамия побывал на благотворительном концерте известного исполнителя классической музыки Андреа Бочелли и в программе «Светская жизнь» рассказал, что классику достаточно слушать раз в год.

Арахамия рассказал, что слушает ремиксы современных исполнителей, а классической музыкой развлекает себя гораздо реже.

«Не могу сказать, что каждый день надо такое слышать (классическую музыку, - ред.), Но раз в год принимать такие высокие процедуры классические, мне кажется, правильно», - сказал Арахамия.

На слете молодежного крыла «Слуги Народа» Арахамия выступил как диджей, в частности, сыграл трек группы «Грибы». В программе «Светская жизнь» он также рассказал, где научился играть сети.

«Я с IT-бизнеса, но когда в Николаеве открыл ночной клуб, там много было приглашенных диджеев, я у них научился, у меня пульт такой современный, уже два пульта самом деле», - поделился политик.

Арахамия также рассказал, что самый большой гонорар, который ему предлагали, как диджею - 10000 евро. В такую сумму оценили его благотворительный сет в одном из корпоративных праздников. Политик также отметил, что отказался.

«Это не потому, что я так очень круто играл, а потому, что я председатель фракции, который выступает в непривычной роли. Думаю, если не буду председателем фракции, то гонорары резко упадут», - пошутил Арахамия.

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