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    Арахамия считает, что классическую музыку достаточно слушать раз в год

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    Арахамия рассказал о славном диджейском прошлом Фото: скриншот с видео &laquo;Светская жизнь&raquo; - Арахамия считает, что классическую музыку достаточно слушать раз в год

    Арахамия рассказал о славном диджейском прошлом

    Фото: скриншот с видео «Светская жизнь»

    Политик рассказал о своих музыкальных предпочтениях

    Председатель парламентской фракции «слуги народа» Давид Арахамия побывал на благотворительном концерте известного исполнителя классической музыки Андреа Бочелли и в программе «Светская жизнь» рассказал, что классику достаточно слушать раз в год.

    Арахамия рассказал, что слушает ремиксы современных исполнителей, а классической музыкой развлекает себя гораздо реже.

    «Не могу сказать, что каждый день надо такое слышать (классическую музыку, - ред.), Но раз в год принимать такие высокие процедуры классические, мне кажется, правильно», - сказал Арахамия.

    На слете молодежного крыла «Слуги Народа» Арахамия выступил как диджей, в частности, сыграл трек группы «Грибы». В программе «Светская жизнь» он также рассказал, где научился играть сети.

    «Я с IT-бизнеса, но когда в Николаеве открыл ночной клуб, там много было приглашенных диджеев, я у них научился, у меня пульт такой современный, уже два пульта самом деле», - поделился политик.

    Арахамия также рассказал, что самый большой гонорар, который ему предлагали, как диджею - 10000 евро. В такую сумму оценили его благотворительный сет в одном из корпоративных праздников. Политик также отметил, что отказался.

    «Это не потому, что я так очень круто играл, а потому, что я председатель фракции, который выступает в непривычной роли. Думаю, если не буду председателем фракции, то гонорары резко упадут», - пошутил Арахамия.

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    Теги: курьез Давид Арахамия
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    Арахамия считает, что классическую музыку достаточно слушать раз в год