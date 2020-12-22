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    Курьез

    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%

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    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%

    Собрали для вас фото, которые гарантировано заставят вас улыбнуться

    Котики бывают разные: черные, белые, рыжие, трехцветные, любопытные и ленивые, самостоятельные и не очень. Некоторых из них природа награждает поистине царских мехом, который выглядит роскошнее любой шубы.

    Гладить таких котиков — настоящее блаженство, но, увы, не всем достается подобная роскошь. Зато на них можно полюбоваться в этой подборке!

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    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%
    Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%

    Ранее «Скотч», показывал смешные фото наглых кошек, которые не смогли устоять перед елкой.

    Существует теория, что кошки считают новогодние деревья своими смертельными врагами. Они появляются на территории пушистых раз в год и требуют немедленного уничтожения.

    Ну а как еще объяснить поведение многих питомцев, которые ставят своей главной задачей свалить елку, испортив хозяевам праздник

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    Теги: шутки кот курьез животные
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