Курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%

Собрали для вас фото, которые гарантировано заставят вас улыбнуться

Котики бывают разные: черные, белые, рыжие, трехцветные, любопытные и ленивые, самостоятельные и не очень. Некоторых из них природа награждает поистине царских мехом, который выглядит роскошнее любой шубы.

Гладить таких котиков — настоящее блаженство, но, увы, не всем достается подобная роскошь. Зато на них можно полюбоваться в этой подборке!

Ранее «Скотч», показывал смешные фото наглых кошек, которые не смогли устоять перед елкой.

Существует теория, что кошки считают новогодние деревья своими смертельными врагами. Они появляются на территории пушистых раз в год и требуют немедленного уничтожения.

Ну а как еще объяснить поведение многих питомцев, которые ставят своей главной задачей свалить елку, испортив хозяевам праздник

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