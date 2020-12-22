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    Шоу-биз

    Валерий Леонтьев в повседневной жизни. Фото звезды напугало поклонников

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    Певец Валерий Леонтьев - Валерий Леонтьев в повседневной жизни. Фото звезды напугало поклонников
    Певец Валерий Леонтьев

    Поклонники предположили, что у певца был тяжелый год

    71-летний российский певец Валерий Леонтьев, напугал поклонников новым фото. В своем Инстаграме артист выложил снимок, на котором позирует с книгой.

    Повседневный облик звезды эстрады оказался настолько несхожим с концертным образом, что пользователи сети начали задаваться вопросом, кто же снят на фото.

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    «Неудачное фото, какой-то жалкий старичок», «Это Хакамада или Леонтьев?», «Не только у меня был тяжелый год», — гласят топовые комментарии под фото.

    И лишь один фанатов звезды назвал Леонтьева «красавой».

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    Ранее «Скотч» писал о том, как Леонтьев перепугал фанатов, намекнув подписчикам, что подхватил коронавирус.

    Артист процитировал фрагмент «Сцены из Фауста» Александра Пушкина.

    Напомним, российский певец Валерий Леонтьев попал в базу «Миротворца» за сознательное концертную деятельность на территории оккупированного РФ Крыма с нарушением украинского законодательства.

    «Не планировал обидеть украинских законодателей своим приездом в заповедный уголок России и, безусловно, жаль, что некоторое время не увижу украинских поклонников и друзей. Но есть выход – приезжайте к нам, в Крым!» – заявил артист в интервью МК.

     Читайте также: Вдова Кобзона рассказала об изменах артиста
    Теги: знаменитости российский певец шоу-бизнес курьез
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