Валерий Леонтьев в повседневной жизни. Фото звезды напугало поклонников

Поклонники предположили, что у певца был тяжелый год

71-летний российский певец Валерий Леонтьев, напугал поклонников новым фото. В своем Инстаграме артист выложил снимок, на котором позирует с книгой.

Повседневный облик звезды эстрады оказался настолько несхожим с концертным образом, что пользователи сети начали задаваться вопросом, кто же снят на фото.

«Неудачное фото, какой-то жалкий старичок», «Это Хакамада или Леонтьев?», «Не только у меня был тяжелый год», — гласят топовые комментарии под фото.

И лишь один фанатов звезды назвал Леонтьева «красавой».

Ранее «Скотч» писал о том, как Леонтьев перепугал фанатов, намекнув подписчикам, что подхватил коронавирус.

Артист процитировал фрагмент «Сцены из Фауста» Александра Пушкина.

Напомним, российский певец Валерий Леонтьев попал в базу «Миротворца» за сознательное концертную деятельность на территории оккупированного РФ Крыма с нарушением украинского законодательства.

«Не планировал обидеть украинских законодателей своим приездом в заповедный уголок России и, безусловно, жаль, что некоторое время не увижу украинских поклонников и друзей. Но есть выход – приезжайте к нам, в Крым!» – заявил артист в интервью МК.

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