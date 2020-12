Жестокая драка американок за новую приставку попала на видео

В США две темнокожие женщины подрались в супермаркете из-за игровой консоли PlayStation 5. Одна из них отправила оппонентку в жестокий нокаут, сообщает портал Daily Star.

Инцидент произошел в магазине Walmart в штате Северная Каролина. Две афроамериканки начали ссориться у кассы. На кадрах ролика, опубликованного в соцсетях, видно, что они громко спорят, после чего набрасываются друг на друга с кулаками.

Charlotte Walmart



Brawl between Zulu warriors, over a PS5



Stomping ends it, with a knockout



If that was a cop trying to arrest a shoplifter



After they looted it, they would have burned it to the ground



But, it's not a cop



So, it's considered normal



I don't go to Walmart~ pic.twitter.com/QBhpSnbbrU