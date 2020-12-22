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    Курьез

    Жестокая драка американок за новую приставку попала на видео

    • Розсилка
    Жестокая драка американок за новую приставку попала на видео

    Полиция не успела никого задержать

    В США две темнокожие женщины подрались в супермаркете из-за игровой консоли PlayStation 5. Одна из них отправила оппонентку в жестокий нокаут, сообщает портал Daily Star.

    Инцидент произошел в магазине Walmart в штате Северная Каролина. Две афроамериканки начали ссориться у кассы. На кадрах ролика, опубликованного в соцсетях, видно, что они громко спорят, после чего набрасываются друг на друга с кулаками.

    В результате одна из покупательниц взяла верх и попрыгала на лице у противницы. Полицейские сообщили, что они отреагировали на драку, но никого не задержали, поскольку обе участницы конфликта покинули магазин к моменту прибытия офицеров.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: полиция курьез драка
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