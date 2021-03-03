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    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)

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    Немецкая модель&nbsp;Керстин Эхе - Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Немецкая модель Керстин Эхе
    Фото: @tattoo_butterfly_flower

    Девушка потратила целое состояние на тату

    Немецкая модель, которая всю жизнь ненавидела татуировки, в конечном счете покрыла ими почти все тело и прославилась. Об этом сообщает Daily Star.

    Жительница Лейпцига Керстин Эхе рассказала журналистам, что еще 10 лет назад ей не нравились рисунки на теле, однако после первой сделанной в 48 лет татуировки она увлеклась бодиартом. «Через три года после первого тату я решила разукрасить всю кожу», — призналась женщина.

    Согласно материалу, в общей сложности 55-летняя немка потратила на все рисунки, которые теперь нанесены на 90 процентов ее кожного покрова, около 35 тысяч евро. «Мне просто хотелось попробовать что-то новое», — пояснила она и добавила, что не жалеет ни об одном сделанном тату.

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    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Модель так ненавидела татуировки, что покрыла рисунками почти все тело (фото)
    Фото: @tattoo_butterfly_flower

    Манекенщица делится результатами своей трансформации в Instagram-аккаунте, на который подписаны больше 122 тысяч человек. Поклонники восхищаются ее внешним видом в комментариях под публикациями.

    При этом героиня часто сталкивается с критикой окружающих, которые считают, что она слишком стара для такого количества татуировок. Однако женщина не обращает внимание на негатив, поскольку мнение незнакомцев не имеет для нее значения. «Я привыкла к осуждающим взглядам, мне все равно, главное, что я счастлива», — пояснила манекенщица.

    Как сообщает издание, в ближайшее время Эхе планирует сделать еще одну татуировку на шее. При этом женщина не планирует покрывать рисунками лицо. «Мне осталось доделать эскиз на шее и я планирую остановиться на этом», — заключила она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

    Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

    «Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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