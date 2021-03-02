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    Участницу Евровидения-2021 обвиняют в прославлении дьявола и плагиате

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    Певица Элена Цагрину - Участницу Евровидения-2021 обвиняют в прославлении дьявола и плагиате
    Певица Элена Цагрину
    instagram.com/elenatsagkrinou_official/

    В Сети создана петиция против El Diablo, которую подписали уже тысячи человек

    Государственный телеканал Кипра CyBC столкнулся с угрозами из-за песни El Diablo, которую страна представит на Евровидении в Нидерландах в мае этого года. Полиция сообщает о нескольких задержанных нарушителях, требующих принять меры из-за «прославления дьявола» на песенном конкурсе: один из них собирался поджечь здание CyBC, несколько человек оскорбляли работников канала и грозились расправой. Также в здание поступают звонки с требованием немедленно отозвать песню с конкурса, а в Сети создана петиция против El Diablo, которую подписали уже тысячи человек.

    «Немыслимо, чтобы Кипр выбрал песню с названием «Дьявол». Строчки «Я отдала свое сердце дьяволу, потому что он говорит, что я его ангел, я люблю дьявола» являются ложным посылом. Подобные вещи наносят вред. Мы хотим, чтобы европейцы узнали о красивом средиземноморском острове благодаря его особенностям, а не любви к дьяволу»

    Поскольку ситуация стала выходить из-под контроля, CyBC пришлось опубликовать разъяснения по поводу скандальной песни, смысл которой поняли неправильно. Руководство уточнило, что в El Diablo речь идет о девушке со стокгольмским синдромом, оказавшейся в токсичных отношениях с парнем, которого она называет дьяволом. Протестующих этот ответ не устроил: «Даже если текст песни — это метафора, он оскорбляет нашу веру».

    Помимо очевидной проблемы оскорбления верующих авторов песни и саму певицу Элену Цагрину ждали еще и обвинения в плагиате. Сразу после премьеры клипа к треку El Diablo появились вопросы у поклонников шведки Зары Ларссон, которая в прошлом году выпустила аналогичное видео Love Me Land.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».

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    Теги: Евровидение самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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