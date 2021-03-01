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    Цибульская показала грудь в сети на зло мужу: «Дома скандал»

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    Певица Ольга Цибульская - Цибульская показала грудь в сети на зло мужу: «Дома скандал»
    Певица Ольга Цибульская
    instagram.com/cybulskaya/

    Звезда дразнит супруга и подписчиков откровенными фото

    По словам украинской певицы Ольги Цибульской, супруг категорически против того, чтобы ее откровенные фото публиковались в глянцевых изданиях, но ничего не сказал о том, можно ли ей размещать такие снимки в сети.

    Украинская певица Ольга Цибульская 26 февраля в Instagram разместила селфи, сделанное в постели.

    Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

    «Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.

    instagram.com/cybulskaya/
    instagram.com/cybulskaya/

    По словам Цибульской, запрет на публикацию откровенных фото в микроблоге супруг не озвучивал.

    Цибульская не афиширует имя своего супруга и отца сына Нестора, которого родила в 2015 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес селфи
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