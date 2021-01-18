Что скажет мама? 19-летняя дочь Веры Брежневой взбодрила фанатов откровенными фото

Девушка отказалась от бюстгальтера, придав образу больше пикантности

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.

Киперман похвасталась навыками модели. Она выбрала позу, в которой были хорошо видны ее стройные ноги. Соня эротично села на каменный парапет, подняв ногу, голову она закинула назад. Девушка придерживала подол платья, чтобы не показать лишнего.

«Взбодрись, лютик!» — подписала снимки Соня фразой, которой обычно пользуются американцы для того, чтобы поддержать кого-либо.

Кадры впечатлили поклонников и знакомых девушки. Ей оставили массу комплиментов в комментариях. «Красивая доченька красивой мамы!», «Вау!», «Абсолютно горячая девушка!», «Сонечка – настоящая красотка! Очень похожа на маму!», «Красотка!», «Зацеловать тебя срочно!», «Прекрасно выглядишь», «Родинок много — говорят, к счастью!», «У тебя очень сексуальное тело!» — написали подписчики Сони.

Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

«У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.