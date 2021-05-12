На уроках этих изобретательных учителей явно не бывает скучно. Курьезные фото

Эти преподаватели точно знают, что рассмешить своих учеников — это уже половина успеха

Быть учителем — огромный труд, ведь нужно не только много знать, а еще и уметь все это преподнести. А уж современными учителям совсем тяжко: на уроках только и приходится, что бороться за внимание учеников.

Вот преподаватели и делают, что могут — наряжаются в веселые костюмы, используют особую систему оценок и даже… Впрочем, лучше смотрите сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.