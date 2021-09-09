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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»

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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»

    Единственное, что остается делать, если неудача выбрала своей жертвой именно вас — посмеяться

    Если представить, что наша жизнь — это одна большая бочка меда, то ложкой дегтя в ней явно будут провальные моменты, которые хоть раз происходили с каждым человеком на планете без исключения. Скрыться или убежать от них нельзя, они все равно настигнут бедняг.

    Единственное, что остается делать, если неудача выбрала своей жертвой именно вас — посмеяться, сделать фотографию и выложить ее в интернет. Чтобы вместе с вами похихикали и другие люди!

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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»

    «Сегодня у нас сломалась система автоматического кормления куриц», «Мой сын решил проглотить монетку и превратил ее в огромный счет от врача», «Матушка-природа решила, что это будет кабриолет», «Крышка сковородки потрескалась и скоро приправит еду стеклом», «Воры украли мой руль, и теперь я могу ехать только вперед», «Владельцам автомобилей стоит все время быть начеку. Ведь никогда не знаешь, какая беда случится с твоей ласточкой на этот раз», - рассказывают о своих неудачах пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»