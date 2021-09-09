Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют фразу «сегодня не твой день»

Единственное, что остается делать, если неудача выбрала своей жертвой именно вас — посмеяться

Если представить, что наша жизнь — это одна большая бочка меда, то ложкой дегтя в ней явно будут провальные моменты, которые хоть раз происходили с каждым человеком на планете без исключения. Скрыться или убежать от них нельзя, они все равно настигнут бедняг.

Единственное, что остается делать, если неудача выбрала своей жертвой именно вас — посмеяться, сделать фотографию и выложить ее в интернет. Чтобы вместе с вами похихикали и другие люди!

«Сегодня у нас сломалась система автоматического кормления куриц», «Мой сын решил проглотить монетку и превратил ее в огромный счет от врача», «Матушка-природа решила, что это будет кабриолет», «Крышка сковородки потрескалась и скоро приправит еду стеклом», «Воры украли мой руль, и теперь я могу ехать только вперед», «Владельцам автомобилей стоит все время быть начеку. Ведь никогда не знаешь, какая беда случится с твоей ласточкой на этот раз», - рассказывают о своих неудачах пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.