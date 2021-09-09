  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинский актер Григорий Бакланов - Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Украинский актер Григорий Бакланов
    instagram.com/nastya_tsymbalaru

    Пара зарегистрировала брак в Киеве

    Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале «Поймать Кайдаша», женился на своей коллеге, актрисе Анастасии Цымбалару. Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

    Отметим, что влюбленные не стали откладывать венчание, и провели таинство в день свадьбы.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото
    instagram.com/nastya_tsymbalaru

    «Мы организовали все за два дня. Когда нам сообщили, что все-таки есть два общих выходных, свободных от съемок, мы решили, что откладывать роспись еще на год (а он был бы уже четвертым) больше не хотим. Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа, ничего и я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало и вдруг начали появляться люди, которые методом невероятных усилий сделали все, чтобы это важное для нас событие все-таки состоялось», — рассказала Цымбалару.

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

    Читайте также: Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Теги: знаменитости украинский актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото