Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился. Первые свадебные фото

Пара зарегистрировала брак в Киеве

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале «Поймать Кайдаша», женился на своей коллеге, актрисе Анастасии Цымбалару. Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

Отметим, что влюбленные не стали откладывать венчание, и провели таинство в день свадьбы.

«Мы организовали все за два дня. Когда нам сообщили, что все-таки есть два общих выходных, свободных от съемок, мы решили, что откладывать роспись еще на год (а он был бы уже четвертым) больше не хотим. Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа, ничего и я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало и вдруг начали появляться люди, которые методом невероятных усилий сделали все, чтобы это важное для нас событие все-таки состоялось», — рассказала Цымбалару.

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.