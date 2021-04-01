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    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру

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    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру

    Кто сказал, что дизайн интерьеров — это не для собак? Этот хаски доказал, что собаки тоже могут творить

    Кто сказал, что дизайн интерьеров — это не для собак? Один хаски решил доказать, что он хороший дизайнер. Как только его владельцы отправились в кино он принялся за дело. Ему понадобилось всего 3 часа, чтобы превратить квартиру в огромный холст для рисования.

    Пес выпустил на волю своего внутреннего художника, и жилое помещение быстро стало похоже на огромную картину. Он даже подпись на кровати оставил. Полюбуйтесь!

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    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру
    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру
    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру
    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру
    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру
    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру
    Хозяева вредной хаски отправились в кино, но когда вернулись домой, не узнали свою квартиру

    Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

    Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.

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    Теги: шутки курьез
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