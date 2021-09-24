В США бродячий пес стал настоящим гурманом и звездой Instagram. Курьезные фото

Теперь симпатичный маленький собакен постоянно посещает вместе с хозяевами различные кафе

В январе 2014 года жительница США — Айви Дип нашла на улице маленького бездомного пса: он был тощим, с грязной спутанной шерстью и невероятно печальными глазами. Девушка пожалела его и забрала домой, где он сразу же подружился с другими питомцами Айви и ее супругом. Бродяжку назвали Попай — в честь моряка из комиксов и мультфильмов.

Однажды Айви взяла своего нового питомца на мероприятие и сфотографировала его, сидящим за столом рядом с едой. Для пса, который долгое время голодал, Попай проявил невероятную выдержку и не попытался даже понюхать блюда, стоявшие перед ним. Фотографии собаки с едой получились очень милыми, и тогда девушка решила делать подобные снимки чаще. Она завела для Попая аккаунт в Instagram и стала регулярно публиковать в нем фото своего пёсика-гурмана.

Теперь симпатичный маленький собакен постоянно посещает вместе с хозяевами различные кафе и рестораны и фотографируется рядом с блинчиками, пиццей, пирожными и другими лакомствами. В большинстве случаев Попай не ест вкусный реквизит: он предпочитает только кусочки твердого сыра и специальные собачьи вкусняшки.

Пушистый гурман стал настоящей знаменитостью в социальных сетях. В настоящее время за его приключениями следит более 406 тысяч человек.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.