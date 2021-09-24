Британец купил заброшенный паб и нашел под ним неожиданный клад (фото)

Оказалось, что прямо под пабом находится источник чистейшей пресной воды

В 2016 году британец Доран Биндер развелся с женой и после этого приобрел старый паб Crag Inn, находившийся на грани разорения. Мужчина не надеялся, что подарит заведению новую жизнь, потому что купил его не ради прибыли.

«Я думал, что если куплю паб, то смогу быть ближе к своим детям. Я знал, что он находится на грани разорения, но я все равно купил его и решил посмотреть, что будет дальше», — рассказал Доран Биндер.

Несмотря на то, что Доран не рассчитывал, что разбогатеет после приобретения паба, это все-таки произошло. Оказалось, что прямо под пабом находится источник чистейшей пресной воды, о котором британцу сообщил сотрудник компании Blair Water — Ричард Тейлор, проверяющий качество и безопасность воды в заведениях общественного питания, пишет Сheshire Live.

Мужчина сообщил Дорану, что на протяжении двадцати лет говорил предыдущим владельцам паба, что они могут разливать местную воду в бутылки и продавать. Но они этого так и не сделали. А вот мистер Биндер упускать такой шанс не собирался: он взял образец воды и отправил его на тестирование и аккредитацию. После того, как результаты проверок подтвердили чистоту воды, британец занялся ее продажей и основал компанию Crag Spring Water.

Сейчас в ней работают 12 человек, которые занимаются розливом, продажей и доставкой воды прямо к дверям клиентов. 12 бутылок негазированной воды объемом 750 миллилитров продаются за 12 фунтов стерлингов, а газированной — за 15 фунтов.

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