Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства

Разница между фото до и после просто впечатляет

Никогда не стоит спешить с тем, чтобы сделать татуировку. И эти несчастные служат тому доказательством. Читатели Buzzfeed показали, как они изуродовали себя, решив, что им срочно хочется разукрасить свою кожу. К счастью, нашлись мастера, которые смогли исправить этот ужас. И разница между фото до и после просто впечатляет, ведь непонятные каракули превратились в произведения искусства.

«После окончания обучения на фельдшера я решила сделать себе татуировку стетоскопа на запястье. И она была прекрасна, пока я не надела часы. Я проходила с ней десять лет, пока брат не спросил, почему у меня на руке нарисован член... Теперь на ней красуются цветы в честь моих детей и мамы», — Afazz

«Это мое первое тату, которое я сделала, когда училась за границей. Из-за языкового барьера мастер набил слова очень странным почерком, и рисунок выглядел незавершенным. Через шесть лет я наконец-то его переделала. И теперь чувствую себя еще красивее», — slputko225

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.