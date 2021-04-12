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    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства

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    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства

    Разница между фото до и после просто впечатляет

    Никогда не стоит спешить с тем, чтобы сделать татуировку. И эти несчастные служат тому доказательством. Читатели Buzzfeed показали, как они изуродовали себя, решив, что им срочно хочется разукрасить свою кожу. К счастью, нашлись мастера, которые смогли исправить этот ужас. И разница между фото до и после просто впечатляет, ведь непонятные каракули превратились в произведения искусства.

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    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства
    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства
    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства
    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства
    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства
    Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства

    «После окончания обучения на фельдшера я решила сделать себе татуировку стетоскопа на запястье. И она была прекрасна, пока я не надела часы. Я проходила с ней десять лет, пока брат не спросил, почему у меня на руке нарисован член... Теперь на ней красуются цветы в честь моих детей и мамы», — Afazz

    «Это мое первое тату, которое я сделала, когда училась за границей. Из-за языкового барьера мастер набил слова очень странным почерком, и рисунок выглядел незавершенным. Через шесть лет я наконец-то его переделала. И теперь чувствую себя еще красивее», — slputko225

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: фотография шутки курьез
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