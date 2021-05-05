Подборка ресторанов, где блюда подают на подушках, ветках и даже лопатах. Курьезные фото

Мне «Сосиски на декоративной керамической подушке», пожалуйста

Поход в кафе или ресторан — это отличная возможность попробовать что-то новенькое. Ничего не надо делать самому, можно просто наслаждаться вкусными блюдами и необычными сочетаниями, которые изобрел для вас повар.

Но иногда фантазия кулинаров заходит уже слишком далеко, и подача блюда вызывает даже более яркие эмоции, чем вкус. Как вы, готовы попробовать суп из морской раковины или десерт из кроссовка?

«Ланч для сына принесли в собачьей мисочке», «Спасибо, что на десерт не дали вкусную косточку!», «Суп в ракушке — для тех, кто скучает по морю», «Салат «Цезарь» или причудливое дерево?», «Я просто хочу посмотреть на человека, который моет у них посуду», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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