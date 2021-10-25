  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться

    Фото, которые поднимут вам настроение

    Во времена, когда у нас не было возможности делать по 20 кадров на одной локации, в фотоальбомы попадали снимки из серии «как получилось». И зачастую эти изображения были куда лучше современных постановочных фотосессий.

    Убедитесь в этом, взглянув на забавные фото, которыми пользователи Сети делятся в Instagram-аккаунте с говорящим названием «Неловкие семейные снимки».

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться
    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться

    «Детство без интернета было потрясающим», «Кажется, я не был в восторге от роли ангела, на которую меня назначили ради семейной открытки», «Это мой самый любимый свадебный снимок моих родителей», «К сожалению, на фото я. Я ходил несколько лет на танцы. Не жалею о танцах, жалею, что сделал это фото», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

    Читайте также: Смерть Галины Гатчинс. Американские СМИ назвали виновного
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться