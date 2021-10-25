Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые заставят вас рассмеяться

Фото, которые поднимут вам настроение

Во времена, когда у нас не было возможности делать по 20 кадров на одной локации, в фотоальбомы попадали снимки из серии «как получилось». И зачастую эти изображения были куда лучше современных постановочных фотосессий.

Убедитесь в этом, взглянув на забавные фото, которыми пользователи Сети делятся в Instagram-аккаунте с говорящим названием «Неловкие семейные снимки».

«Детство без интернета было потрясающим», «Кажется, я не был в восторге от роли ангела, на которую меня назначили ради семейной открытки», «Это мой самый любимый свадебный снимок моих родителей», «К сожалению, на фото я. Я ходил несколько лет на танцы. Не жалею о танцах, жалею, что сделал это фото», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.