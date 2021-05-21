Британка с синдромом Дауна стала лицом модного бренда (фото)

Согласно материалу, девочка учится в общеобразовательной школе, у нее есть два брата

Жительница Южного Уэльса с инвалидностью стала моделью магазина одежды Primark. Соответствующую историю опубликовал таблоид The Sun.

4-летняя Мали Эванс (Mali Evans) с синдромом Дауна стала героиней новой рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда. На одном из снимков девочку запечатлели в бело-желтой рубашке в клетку с объемными короткими рукавами и джинсовом комбинезоне. Волосы Эванс были заплетены в две косички.

Согласно материалу, англичанка учится в общеобразовательной школе, у нее есть два брата. В два года девочку приняли в модельное агентство Zebedee Management, которое специализируется на моделях разнообразных типажей и стремится к прогрессивному восприятию красоты и инвалидности.

Мама Эванс Джессика (Jessica) призналась, что очень гордится своей дочерью. «Мы постоянно видим фотографию Мали во всех витринах Primark. Это просто удивительно и настолько невероятно, что в этот момент мне хочется ущипнуть себя», — сказала женщина.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.