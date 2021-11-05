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    Блогерша откровенно рассказала, как ей трудно живется с очень большой грудью (видео)

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    Фото: tiktok.com/@annieelynn - Блогерша откровенно рассказала, как ей трудно живется с очень большой грудью (видео)
    Фото: tiktok.com/@annieelynn

    Блогерша пожаловалась на трудности жизни с чересчур большим бюстом

    Пользовательница сети Энни Линн опубликовала видео и рассказала о неприятных ситуациях, которые происходят с ней во время шопинга. По словам девушки, которая носит бюстгальтер размера 32DD, часто консультанты в магазинах не верят, что у нее настолько большая грудь.

    «Каждый раз продавцы говорят, что моя грудь не может быть такой большой, и приносят мне маленькое белье, из которого мой бюст буквально выпадает. Меня это ужасно раздражает, почему нельзя сразу послушать мои просьбы?» – высказалась она в посте, который стал вирусным и набрал более 19 тысяч просмотров.

    @annieelynn

    Stop boob shaming me hoes #boobshame #boobshaming #breastshaming #bras #brasize #fyp #foryoupage

    original sound - Annie

    Зрители поддержали Линн в многочисленных комментариях под публикацией. «Это очень непрофессионально с их стороны!», «По этой причине 80 процентов женщин носят неправильный размер», «Как же я ненавижу таких продавцов», «Понимаю тебя на все 100», – высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости курьез
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    Блогерша откровенно рассказала, как ей трудно живется с очень большой грудью (видео)