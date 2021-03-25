Пес, похожий на мягкое скомканное одеяло, стал звездой в соцсетях (фото)

Когда девушка впервые опубликовала фотографии Харви в социальных сетях, она не ожидала, что он станет таким популярным

Когда впервые видишь шарпея по кличке Харви, кажется, что он больше похож на мягкое скомканное одеяло, чем на собаку. А все потому, что на коже песиля очень много складок.

Складки есть у всех собак этой породы, но такие крупные и мягкие есть только у Харви. По крайней мере, именно так считает его хозяйка Тереза. Она души не чает в своем уникальном питомце и тщательно ухаживает за его кожей: регулярно моет все морщинки и смазывает из увлажняющим кремом. Если этого не делать, собакен будет мучиться от раздражения кожи.

Когда Тереза впервые опубликовала фотографии Харви в социальных сетях, она не ожидала, что он станет таким популярным. Но девушка довольна этим. Среди фанатов Харви множество владельцев шарпеев, которые всегда готовы помочь его хозяйке советом.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.