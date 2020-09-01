Мужчина затеял ремонт в доме и случайно обнаружил шедевр эпохи Возрождения



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Оказалось, что за стеной дома столетиями скрывался фасад больницы Святого Георгия, которая была построена еще в XIV веке

Ремонт — это всегда непростой и длительный процесс, в ходе которого может открыться масса деталей и сюрпризов. Один из таких сюрпризов как раз и случился с одним из жителей испанского города Убеда.

Хуан Франциско решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по переустройству жилья продлились недолго, ведь за стеной, которую благополучно снес Хуан, им был обнаружен барельеф эпохи Возрождения. О своей находке Хуан тут же сообщил городской администрации. Стоит ли говорить о том, что в связи с неожиданно найденным достоянием ремонт дома пришлось приостановить.

Эксперты выяснили принадлежность барельефа. Оказалось, что за стеной дома столетиями скрывался фасад больницы Святого Георгия, которая была построена еще в XIV веке!

Также выяснилось, что работа принадлежит мастеру Андресу де Вандельвиру. Архитектор внес весомый вклад в развитие и обустройство городов Убеда и Баэса. Потому фасад, обнаруженный в доме Хуана, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В соответствии с законом Испании об историческом наследии, Хуан рассчитывал на денежное вознаграждение от государства, которое составляет половину от той суммы, в которую будет оценен барельеф. Однако добиваться положенного вознаграждения мужчине пришлось через суд.

Спустя 4 года после находки, летом этого года, Хуан выиграл дело! После того, как найденный им барельеф будет оценен, мужчина сможет получить компенсацию в 50% от его стоимости. А это значит, что все лишения и неудобства, сопровождавшие Хуана и его семью во время работы специалистов над барельефом в его доме, были не напрасны!

Уверены, полученной суммы хватит на то, чтобы закончить в доме ремонт, а может быть, и на покупку новых апартаментов. Все таки ремонт — дело во всех смыслах полезное!

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