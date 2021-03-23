Почему женщины живут дольше мужчин. Подборка курьезных фото

Эта подборка приведет неоспоримые доказательства

По статистике женщины живот дольше мужчин. Такой факт объясняет множество причин, но главной причиной этому является то, что женщины не делают и половины тех мягко-говоря туповатых вещей, которые делают мужчины, пишет Boredpanda.com.

От природы у мужчин области мозга, которые отвечают за принятия решений и оценке риска, развиваются медленнее чем у женщин, поэтому мужчины просто обречены на попадания в неприятности.

Эта подборка приведет неоспоримые доказательства, почему женщины живут дольше мужчин!

Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.