Курьер попросил клиентку заняться с ним сексом в обмен на еду

Американка обратилась в службу поддержки клиентов

Американка заказала доставку еды, а затем получила от курьера сообщение, которое испугало ее. Мужчина заявил, что привезет ее заказ, только если она согласится заняться с ним сексом. Историю, которой она поделилась около двух недель назад, издание Mirror публикует в пятницу, 19 марта.

Женщина выложила скриншот переписки с курьером в Facebook. Сперва он спросил, одинока ли она, а затем, узнав, что у нее есть бойфренд, написал: «Уже поздно, сыро, идет дождь. Я устал. DoorDash предложил мне заказ, когда я был за 10 миль — это значит, что водителей не так уж и много. Поэтому давай договоримся. Помоги мне немного в сексуальном плане, а я доставлю еду. В противном случае я отменю заказ».

Получив такое сообщение, американка обратилась в службу поддержки клиентов. «Наверное, он и правда устал», — ответили ей, а затем поменяли курьера. После этого женщина зареклась услугами компании, пока компания допускает такое поведение водителей.

Она также посетовала на то, что после случившегося не чувствует себя в безопасности, так как у курьера есть и ее адрес, и ее номер телефона. В комментариях многие поддержали американку и сообщили, что подобные истории происходили и с ними. «Вот поэтому доставку всегда забирает мой муж», — написала одна из пользовательниц.

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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