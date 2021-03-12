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    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота

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    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота

    Эти иллюстрации непременно поднимут настроение каждому, кто их увидит

    О котиках и их хозяевах сказано уже немало, но эта тема, кажется, никогда не наскучит тем, кто действительно любит этих милых домашних питомцев. Иллюстратор Вернесса Химмлер из Гамбурга создает невероятно милые и правдивые комиксы о том, как живется человеку, который все же рискнул завести кота и даже иногда умудряется с ним уживаться.

    Эти иллюстрации непременно поднимут настроение каждому, кто их увидит! Приятного просмотра

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    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота
    Подборка честных комиксов о том, как живется человеку, рискнувшему завести кота

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: шутки курьез
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