Курьезные фото питомцев, которые души не чают в своих плюшевых друзьях

Любовь животных — настоящий повод для умиления

Любимые игрушки есть не только у детей, но и у наших питомцев, ведь домашние любимцы — те же дети. И их плюшевые друзья всегда остаются главным предметом обожания наших пушистиков, сколько бы лет им ни было!

Сегодня мы собрали для вас 18 фотографий домашних питомцев с их любимыми игрушками, расставаться с которыми они не готовы ни на минутку!

«Он очень любит свою игрушку», «Этот малыш сильно утомился после веселья со своими игрушками», «Кот Дерпи хочет показать, как сильно он любит свою игрушку», «Разве можно постирать разом все игрушки и не оставить мне ни одной?», «Каждый хозяин замечал беспокойство своего питомца, когда приходит пора ненадолго разлучить его с любимой игрушкой, чтобы привести ее в порядок», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.