Советница главы Государственного космического агентства борется с патриархатом с помощью беременного Гитлера

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ее слова

Советник председателя Национального космического агентства Украины Александра Клитина опубликовала свою картину с беременным Адольфом Гитлером на своей странице в Фейсбуке.

«Картина называется «Гитлер» - это критика патриархата. Настолько абсурдно выглядит этот кровожадный монстр в женском теле, что наводит на мысли - женщина не смогла бы доказать мир к такому ужас. Нужно больше женского лидерства в мире», - заявила она.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ее слова. В частности, на просьбу вспомнить женщин-надзирательниц в концлагерях, Клитина отметила, что «женщины в целом менее склонны к насилию - это доказанный факт».

Іще один мій шедевр Картина називається «Гітлер» - це критика патріархату. Настільки абсурдно виглядає цей... Опубліковано Aleksandra Klitina Четвер, 11 березня 2021 р.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.