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    Все тело в рисунках. 72-летний пенсионер из Германии стал самым татуированным человеком в мире

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    Пенсионер Вольфганг Кирш - Все тело в рисунках. 72-летний пенсионер из Германии стал самым татуированным человеком в мире
    Пенсионер Вольфганг Кирш
    Фото: @instanachogram

    Немец признался, что до объединения ФРГ и ГДР работал на почте

    Пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным человеком в Германии. Почти все его тело — 98 процентов — покрыто рисунками, и лишь на стопах нет татуировок. Об этом пишет Bild.

    72-летний мужчина рассказал, что его страсть к татуировкам началась после падения Берлинской стены в 1989 году. С тех пор он сделал 86 больших рисунков на своем теле, покрыв краской в том числе лицо, губы, уши и глаза. У пенсионера, который называет себя Магнето, есть также 17 имплантов под кожей, некоторые из них могут примагничивать мелкие металлические предметы.

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    Все тело в рисунках. 72-летний пенсионер из Германии стал самым татуированным человеком в мире
    Все тело в рисунках. 72-летний пенсионер из Германии стал самым татуированным человеком в мире
    Все тело в рисунках. 72-летний пенсионер из Германии стал самым татуированным человеком в мире
    Все тело в рисунках. 72-летний пенсионер из Германии стал самым татуированным человеком в мире
    Все тело в рисунках. 72-летний пенсионер из Германии стал самым татуированным человеком в мире

    Немец признался, что до объединения ФРГ и ГДР работал на почте и поэтому не мог покрыть тело рисунками. Однако потом провел в тату-салонах в общей сложности свыше 720 часов. «В ГДР татуировки были неодобрительными и немыслимыми для сотрудников почтового отделения. Только когда мне исполнилось 46 лет, я сделал свою первую татуировку — слезу под глазом», — поделился Кирш.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: татуировка курьез
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