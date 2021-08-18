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    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)

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    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)

    Одинаковые татуировки мамы, дочери и бабушки

    Положа руку на сердце, каково отношение «предков» к желанию молодежи попортить кожу очередными партаками? В лучшем случае вздохнут и махнут рукой, их тело – их дело, в худшем устроят скандал. Но много ли вы знаете родителей, которые не просто поддержали такую идею, а и приняли в ней активное участие?

    В частности, поставили бы тематическую татуировку и себе. Лучшего жеста доверия и признательности и представить сложно.

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    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)
    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)

    «Дочка с мамой сделали милые парные тату. Это персонажи из детской книжки. У одной написано “Знаешь ка я тебя люблю?”, а у другой “До луны и обратно…», Одинаковые татуировки мамы, дочери и бабушки», «Сын получил рисунок Чипа, мама – Миссис Поттс из старого мультика», «Сурикаты – существа семейные! И потому парная татуха с отцом очень в тему», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: татуировка дети шутки курьез
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    Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)