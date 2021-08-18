Подборка крутых татуировок, которые родители сделали вместе со своими детьми (фото)

Одинаковые татуировки мамы, дочери и бабушки

Положа руку на сердце, каково отношение «предков» к желанию молодежи попортить кожу очередными партаками? В лучшем случае вздохнут и махнут рукой, их тело – их дело, в худшем устроят скандал. Но много ли вы знаете родителей, которые не просто поддержали такую идею, а и приняли в ней активное участие?

В частности, поставили бы тематическую татуировку и себе. Лучшего жеста доверия и признательности и представить сложно.

«Дочка с мамой сделали милые парные тату. Это персонажи из детской книжки. У одной написано “Знаешь ка я тебя люблю?”, а у другой “До луны и обратно…», Одинаковые татуировки мамы, дочери и бабушки», «Сын получил рисунок Чипа, мама – Миссис Поттс из старого мультика», «Сурикаты – существа семейные! И потому парная татуха с отцом очень в тему», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».