Подборка кухонных казусов, после которых в цирке уже не смешно. Курьезные фото

«Выглядит как кормежка для грешников в аду»

Кухня – любимое место почти всех членов семьи, включая и четвероногих. И это приводит к тому, что концентрация происшествий здесь на порядок выше, чем в той же прихожей или ванной. По большей части мы сами виноваты во всем, но иногда случаются прямо-таки мистические вещи.

Некоторых членов семьи пускать на кухню что-то приготовить и вовсе слишком дорого обходится. Словом, скучать не приходится.

«Выглядит как кормежка для грешников в аду», «Кошмарный сценарий для любого, кто когда-то делал лазанью», «Увидела рецепт блинчиков с протеиновым порошком и решила попробовать», «Вот что бывает, когда готовку супа доверяют художнику», «А как выдумали, настоящий инженер варит гречку?», «Вот почему не стоит доверять сортировать специи бате», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.