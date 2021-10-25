Итальянка превращает пролитый кофе в произведения искусства (фото)

Иногда с помощью кофе Джулия создает копии знаменитых картин

Некоторые люди настолько талантливы, что могут любую ерунду превратить в нечто прекрасное. Итальянская художница Джулия Бернарделли – одна из таких уникальных личностей, чьи удивительные картины появились благодаря маленькой неудаче.

Однажды Джулия рисовала и пила кофе одновременно. В какой-то момент она слишком быстро двинула рукой и пролила кофе на холст. Растекшийся по полотну напиток вдохновил ее взять ложку и с ее помощью начать рисовать горячей коричневой жидкостью. После первой кофейной картины художница нарисовала еще одну, а затем стала создавать все новые и новые шедевры.

Джулия с детства занималась рисованием и окончила Академию изящных искусств Болоньи со степенью бакалавра педагогических наук, но именно упомянутый выше несчастный случай с кофе сильнее всего повлиял на ее творческую карьеру.

Кофейные картины итальянки мгновенно стали хитом в Instagram, и с тех пор Джулия начала рисовать, используя вместо красок не только кофе, но и растаявшее мороженое, начинку для пирогов, томатный соус и т. д. Обычно художница рисует архитектуру, портреты людей, животных и природу, но иногда с помощью кофе она создает копии знаменитых картин.

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