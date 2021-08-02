Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»

Коты не устают доказывать, что они на самом деле жидкость

Коты — удивительные создания, которые способны покорять людские сердца не только своей грациозностью и умилительными мордашками, но и довольно странным поведением. Иногда у них как будто происходит какой-то сбой в системе, из-за чего они «ломаются».

И это так смешно, что рука хозяина тут же тянется за телефоном, чтобы сделать снимок и поделиться этим. Мы собрали для вас примеры таких фото.

«Пьющая кошка — горе в семье», «У меня дома какие-то странные гекконы», «Подтягивания на подоконнике», «Плавленый кот», «Ей просто очень нравится вода из-под крана», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.