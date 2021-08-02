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    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»

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    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»

    Коты не устают доказывать, что они на самом деле жидкость

    Коты — удивительные создания, которые способны покорять людские сердца не только своей грациозностью и умилительными мордашками, но и довольно странным поведением. Иногда у них как будто происходит какой-то сбой в системе, из-за чего они «ломаются».

    И это так смешно, что рука хозяина тут же тянется за телефоном, чтобы сделать снимок и поделиться этим. Мы собрали для вас примеры таких фото.

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    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»
    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»

    «Пьющая кошка — горе в семье», «У меня дома какие-то странные гекконы», «Подтягивания на подоконнике», «Плавленый кот», «Ей просто очень нравится вода из-под крана», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Подборка курьезных фото из серии «ваш кот сломался, несите нового»