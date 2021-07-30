Подборка смешных свадебных фото, которые жених и невеста запомнят на всю жизнь

«На свадьбе моей мамы хранителем колец был кенгуру»

Ни для кого не секрет, что многие люди месяцами готовятся к церемонии, планируя все до мельчайших деталей. Именно поэтому свадебный фотограф является важной частью любого торжества: настоящий профессионал способен «поймать» момент и превратить даже обычный снимок в шедевр.

Эти смешные и необычные праздничные кадры стопроцентно заняли почетные места в семейных фотоальбомах.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.