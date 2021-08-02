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    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой

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    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой

    «Оставь меня, хозяйка, я спасаюсь»

    Это лето выдалось для нашей страны по-настоящему жарким, во многих городах были побиты все температурные рекорды. От духоты страдают как люди, так и браться наши меньшие. Однако у пушистых своих лайфхаки в борьбе со зноем.

    Прятки в холодильнике и сон с холодными бутылками — мы собрали фото кошек и собак, которые всеми силами пытаются достичь комфорта, несмотря на аномальную температуру.

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    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой
    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

    Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

    «Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото домашних питомцев, которые всеми силами борются с жарой